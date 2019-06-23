شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي بهجوم مسلح والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وكالات (أديس أبابا)
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم (الأحد) أن رئيس أركان الجيش قُتل في منزله بالعاصمة أديس أبابا على يد حارسه الشخصي وربط الهجوم بمحاولة انقلاب نفُذت أمس (السبت) بولاية أمهرة الشمالية.
وذكر بيان أن جنرالا متقاعدا قُتل مع رئيس أركان الجيش سيري مكونن مضيفا أن السلطات ألقت القبض على الحارس الشخصي.
وكانت الحكومة أعلنت الليلة الماضية أن جماعة مسلحة نفذت محاولة انقلاب في أمهرة، ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان في البلاد.
وعدّ مكتب رئيس الوزراء أن محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة غير دستورية وتهدف إلى إحباط السلام في البلاد.
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