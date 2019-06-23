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مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي بهجوم مسلح

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جدة - خالد شويل - وكالات (أديس أبابا)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم (الأحد) أن رئيس أركان الجيش قُتل في منزله بالعاصمة أديس أبابا على يد حارسه الشخصي وربط الهجوم بمحاولة انقلاب نفُذت أمس (السبت) بولاية أمهرة الشمالية.

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وذكر بيان أن جنرالا متقاعدا قُتل مع رئيس أركان الجيش سيري مكونن مضيفا أن السلطات ألقت القبض على الحارس الشخصي.

وكانت الحكومة أعلنت الليلة الماضية أن جماعة مسلحة نفذت محاولة انقلاب في أمهرة، ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان في البلاد.

وعدّ مكتب رئيس الوزراء أن محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة غير دستورية وتهدف إلى إحباط السلام في البلاد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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