شكرا لقرائتكم ماذا قال نجل ترمب عن ترشح والده للرئاسة مجدداً في 2020؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نجل الرئيس الأميركي، ترمب جونيور، إن الرابطة القوية بين والده ومؤيديه، تعكسها مشاعرهم، ففي يوم إطلاق حملة ترشحه كان الناس يستعدون منذ 48 ساعة لهذا الحدث.

وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية ليلة السبت: "نحن لا نتحدث عن عدد محدود، بل عشرات الآلاف من المؤيدين، ولم نخسر أي شخص مطلقاً".

وعزز حجّته بأن هؤلاء القادمين لترمب "تحدوا الظروف المناخية والحرارة والرطوبة في الصيف الشديد في فلوريدا".

وقال: "لم يكن مجرد سبعة أشخاص جِيء بهم في غرفة فحسب، بل هناك عدد حقيقي من المؤيدين".

وكان يشير إلى الحشود الزهيدة للمرشحين الديمقراطيين.

وأضاف أن منافسي والدي في انتخابات 2020 "لا يمكن مقارنتهم بجاذبية ترمب".

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ووصف والده بأنه أول شخص في التاريخ الأميركي الحديث ينجح في مثل هذا الحشد المبكر.

وحول تعامل وسائل الإعلام مع حملة والده، قال ترمب جونيور إن "مستوى الكراهية وازدراء وسائل الإعلام يعمل بجدية".

لكنه أضاف أنهم "يتحدثون إلى أنفسهم ويقولون إن الأمر قد انتهى. إنهم لن يفهموا أبداً هؤلاء الأميركيين ومحنتهم".

نقد تجاهل الإعلام

وقد استغرق مضيفه على فوكس نيوز "جيسي واترز" بعض الوقت من المقابلة في الإشادة بمسيرة الرئيس دونالد ترمب في حملة إعادة انتخابه.

وشنّ واترز هجوماً على وسائل الإعلام المحلية في المقابلة التي أجريت يوم السبت.

وقال: "لم يكن الإعلام يحترم هذا الخطاب تماماً، لديك رئيس حالي يبدأ رسمياً ترشيحه لإعادة انتخابه في فترة مبكرة في ولاية رئيسية هي فلوريدا، إنهم لا يحللون هذا الأمر بجدية وكيف يعمل ترمب على إلهاب المشاعر".