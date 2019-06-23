قداس احتفالي بعيد مولد مار يوحنا المعمدان في كنيسة فردة

ترأس النائب العام للرهبة المارونية الأب مارون أبو رحال قداسا احتفاليا بعيد مولد مار يوحنا المعمدان في كنيسة فردة التي تحمل اسمه، عاونه عدد من الآباء والكهنة بحضور قائد القطاع الاشرقي في ​قوات اليونيفيل​ الجنرال رافاييل مارتينيز على رأس وفد من ضباط ​الكتيبة الإسبانية​ وحشد من المصلين والمؤمنين من ابناء البلد والجوار.

وفي عظته، دعا الأب أبو رحال الى ​المحبة​ والتسامح، مشيراً الى "اننا نصلي في هذا العيد ونطلب شفاعة مار يوحنا المعمدان لكي يمنحنا الصدق والقوة لنكمل مسيرة الشهادة الحقيقية التي دعا اليها ​السيد المسيح​".