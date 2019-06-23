شقير: الحريري ليس كالذين يدعون العفة ويمارسون السياسة بخفة

اشار وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​، في تصريح على مواقع التواصل الى ان"رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ رجل دولة من الطراز الرفيع، ضحى ومستعد دائما للتضحية حفاظا على استقرار البلد، وليس كالذين يدعون العفة وهم يمارسون ​السياسة​ بخفة على قاعدة "ألف قلبة ولا غلبة".

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