جنبلاط دعا "الرفاق" لعدم الوقوع في فخ السجالات والردود العلنية مع تيار المستقبل

دعا رئيس الحزب ​التقدمي الاشتراكي​ "جميع الرفاق والمناصرين لعدم الوقوع في فخ السجالات والردود العلنية مع ​تيار المستقبل​". وكانت الردود والردود المضادة قد علا سقفها بين نواب ووزراء التقدمي الاشتراكي، ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ونوابه.

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