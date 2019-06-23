مساعدة الرئيس الإيراني: سنتخذ اجراءات ضد واشنطن في مجلس الامن

أعربت مساعدة الرئيس ال​إيران​ي للشؤون القانونیة لعيا جنيدي عن "نية ​السلطات الإيرانية​ اتخاذ إجراءات قانونية ضد ​الولايات المتحدة​ عبر ​مجلس الأمن الدولي​ على خلفية حادث إسقاط إيران الطائرة المسيرة للجيش الأميركي مؤخرا". وأكدت جنيدي أن "الطائرة خرقت أجواء إيران، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي ومبدأ سيادة ​الدولة​ المنصوص عليه في ميثاق ​الأمم المتحدة​"، مشيراً الى ان "​طهران​ ستمضي قدما في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة في مجلس الأمن"، مشيرة إلى أن "انتهاك الحدود المائية والبرية والجوية يعد أمرا مرفوضا في كل الأحوال، ويجب توخي الحذر في كل الظروف وبذل الجهود اللازمة لتجنب اندلاع الحرب".

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