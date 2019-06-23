وكالة معا: العرب يلتزمون بـ100 مليون دولار شهريا لفلسطين

أعلن وزراء المالية العرب التزام بلدانهم بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة ال​فلسطين​ية بـ100 مليون ​دولار​ شهريا.

وذكرت وكالة "معا"، أن آلية الدفع ستكون سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب ​وزارة المالية​ الفلسطينية، "لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها".

وأكد وزراء المالية العرب في بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي.