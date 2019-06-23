خارجية إيران: حديث ترامب عن عقوبات جديدة على إيران ليس سوى دعاية

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي ان "العقوبات الأميركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليست سوى دعاية، وواشنطن قامت بتنفيذ كل العقوبات التي فرضتها، ولم تتبق أية عقوبات جديدة تستطيع فرضها".
ولفت موسوي في تصريح له، الى أن "أميركا فرضت عقوبات على الأفراد والشركات، وفرضت عقوبات ضد الإرهاب، وشنت حربا اقتصادية علينا، هل بقي عقوبات لم تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على إيران؟ فرضوا العقوبات علينا لمدة 40 عاما وما زلنا نقاومهم على مدى 40 عاما".
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