خارجية إيران: حديث ترامب عن عقوبات جديدة على إيران ليس سوى دعاية

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​ ان "​العقوبات الأميركية​ التي أعلن عنها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ليست سوى دعاية، و​واشنطن​ قامت بتنفيذ كل العقوبات التي فرضتها، ولم تتبق أية عقوبات جديدة تستطيع فرضها".

ولفت موسوي في تصريح له، الى أن "​أميركا​ فرضت عقوبات على الأفراد والشركات، وفرضت عقوبات ضد ​الإرهاب​، وشنت حربا اقتصادية علينا، هل بقي عقوبات لم تفرضها ​الولايات المتحدة الأميركية​ على إيران؟ فرضوا العقوبات علينا لمدة 40 عاما وما زلنا نقاومهم على مدى 40 عاما".