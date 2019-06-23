أكد رئيس ​البرلمان الإيراني​ ​علي لاريجاني​ أن "الخطة الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​ "تعبث بكرامة الأمة" وستؤدي إلى تعزيز ​المقاومة الفلسطينية​ ضد ​إسرائيل​". وأشار لاريجاني الى أن "​ترامب​ يريد أن يعقد صفقة بشأن مصير ​الشعب الفلسطيني​، وبينما يعد التلاعب بكرامة الأمة أمرا مشينا إلا أن ذلك سيجعل حركات المقاومة أقوى مع إدراك الفلسطينيين أنهم لا يمكنهم النجاح إلا بالمقاومة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني: الأميركية للسلام في الشرق الأوسط"تعبث بكرامة الأمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.