شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى يكشف السيناريوهات التى تنتظر "أردوغان" بعد انتخابات إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، السيناريوهات التى تنتظر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد انتخابات بلدية إسطنبول.

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وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه لاشك أن أردوغان سيكون أمام خيارين أحلاهما مر، الأول هو فوز مرشح المعارضة أكرم إمام يعني خسارة أردوغان لأهم المدن التركية وقد تحدث انشقاقات داخل حزبه الحاكم.

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وتابع فهد ديباجى: إذا فاز أردوغان سيجد نفسه أمام احتجاجات وفوضى عارمة في البلاد نتيجة رفض الاعتراف بفوز إمام أوغلو في الانتخابات قبل الإعادة.

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