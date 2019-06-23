شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى" الأعلى للإعلام" توصى بتغريم صحفيين بسبب منشوراتهما على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتغريم صحفى 10 آلاف جنيه هاجم اتحاد الكرة ونظام بيع تذاكر أمم إفريقيا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وإلزامه بكتابه اعتذار على صفحته وتوجيه انذار نهائي بغلق الصفحة حال تكرار المخالفات.

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وكان اتحاد كرة القدم قد تقدم بشكوى ضد صفحة أحمد درويش الصحفى ورئيس تحرير أحد البرامج الرياضية المقدمة على شاشة قناة النهار الشخصية وجه اتهامات لمجلس اتحاد الكرة باستخدام عبارات تمثل وقائع كاذبة خاصة بالحصول على تذاكر مجانية خاصة بمباريات البطولة الأفريقية.

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وقالت اللجنة في توصيتها إن صفحة درويش تخضع للقانون لأن متابعيه أكثر من 5 آلاف شخص وبالتالي ثؤثر في الرأي العام، موضحا أن المشكو فى حقه لم يهاجم اتحاد الكرة إنما نشر واقعة مفبركة تسىء لمجلس إدارة اتحاد الكرة.

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‌ كما أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتغريم وجيه الصقار، الصحفى بالأهرام، 15 ألف جنيه فى الشكوى المقدمة ضده من الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم، لتناوله علي صفحته بفيس بوك ما اعتبره نائب الوزير سبا وقذفا واضحا وصريحا في حقه وحق الوزارة. ‌ ‌ وقالت اللجنة في توصيتها إن ما نشر لا علاقة له بالنقد وما نشر ينال من الشاكين وتسيئ إليهم، فضلا عن استخدام عبارات لو صحت لحطت من شأن صاحبها و أوجبت احتقاره في وطنه وأوجبت المسائلة القانونية. Advertisements ‌ ‌ وكان الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم قد تقدم بشكوى ضد وجيه الصقار الصحفى بالأهرام لتناوله على صفحته بفيس بوك ما اعتبره نائب الوزير سبا وقذفا واضحا وصريحا فى حقه وحق الوزارة. ‌

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أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،بتغريم وجيه الصقار، الصحفي بالأهرام، 15 الف جنيه في الشكوى المقدمة ضده من الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم، لتناوله علي صفحته بفيس بوك ما اعتبره نائب الوزير سبا وقذفا واضحا وصريحا في حقه وحق الوزارة .

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وقالت اللجنة في توصيتها إن ما نشر لا علاقة له بالنقد وما نشر تنال من الشاكين وتسيئ إليهم، فضلا عن استخدام عبارات لو صحت لحطت من شأن صاحبها و أوجبت احتقاره في وطنه وأوجبت المسائلة القانونية.

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وكان الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم قد تقدم بشكوى ضد وجيه الصقار الصحفى بالأهرام لتناوله على صفحته بفيس بوك ما اعتبره نائب الوزير سبا وقذفا واضحا وصريحا فى حقه وحق الوزارة.

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