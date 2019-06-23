شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحيل تعديل قانون العقوبات للجنة التشريعية لدراسته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادى بتعديل قانون العقوبات إلى اللجنة التشريعية لدراسته. ‌ ‌ جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم. Advertisements ‌ ‌ يذكر أن المجلس يواصل خلال الجلسة اليوم مناقشة موازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية والخطة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 ‌ ‌

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