شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب البرلمان" توصى بزيادة مخصصات "القومى للرياضة والشباب" بموازنة 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب عماد حمودة، بالمؤشرات الايجابية التى حققها برنامج لإصلاح الاقتصادى والتى تمثلت فى زيادة الناتج المحلى والإيرادات الإجمالية ومعدلات النمو وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات وارتفاع الحد الأدنى للأجور.

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وعرض عضو مجلس النواب الذى تحدث ممثلا عن رئيس لجنة الشباب بالمجلس، توصيات اللجنة بالنسبة للموازنة.

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وأشار حمودة، إلى أن اللجنة توصى بتعزيز التقديرات الاستثمارية فى موازنة 2019/2020 للمجلس القومى للشباب بمبلغ 610 ملايين جنيه، نظرا لارتباط الوزارة بالعديد من المشروعات الإنشائية التى تهم قطاع عريض من الشباب.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن لجنة الشباب أوصت بتعزيز التقديرات الاستثمارية فى موازنة المجلس القومى للرياضة للسنة المالية 19/2020 بمبلغ 719 مليون جنيه.

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وأشاد حمودة، بالجهود التى بذلتها الدولة لتطوير الاستادات التى تقام عليها مباريات الأمم الأفريقية.