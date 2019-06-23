شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح بطولة الأمم الأفريقية يسبب هلوسة للإرهابى الهارب بلندن هانى السباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجاح انطلاقة بطولة كأس الأمم الأفريقية سبب حالة من الهلاوس لدى الإرهابى الهارب هانى السباعى الحاصل على حق اللجوء السياسى فى بريطانيا.

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فخلال خطبته المعادية لمصر، انتقد هانى السباعى بطولة الأمم الأفريقية ووصفها بالخزعبلات، مطالبا قيادات الإخوان بالتنحى جانبا وترك قيادة الجماعة للشباب المؤمن بالتكفير والتفجير، مضيفًا: "لابد من تغيير القيادة الضعيفة والمتكلسة التى تخلت عن الشباب ولا تصلحوا لقيادة الجيل الحالى من شباب التيار الإسلامى" مدعيا أن كل أجهزة الدولة المصرية تعمل ضد الدين.

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وطالب "السباعى" جماعة الإخوان الإرهابية أن تقتص لوفاة محمد مرسى بتفجير الدولة المصرية، معتبرا الحكومة فيها كافرة، مهاجما أغلب مؤسسات الدولة سواء الأمنية أو القضائية أو الإعلامية.

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واعتبر "السباعى" الأعمال الإرهابية التى جرت فى مصر منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن لا تكفى، مطالبا المزيد من إراقة الدماء وسفكها بأعمال إرهابية قوية، مضيفا: "أحمل قادة الإخوان وفاة محمد مرسى العياط، لأنهم لم يكون على قدر المسئولية وكانوا مترددين، ويعولون على الغرب وتقارير المنظمات الحقوقية المسيئة لمصر وهذا غير كافى ولابد من الجهاد".

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والجهاد وفقا لعقلية هانى السباعى، رفع السلاح ضد الدولة المصرية، وتفجير مؤسساتها، مضيفًا: "مصر تحولت إلى دولة الحادية وكافرة، كما أن الديمقراطية دمرت الإسلام".

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وطالب السباعى من تنظيم الإخوان الإرهابى بالجهاد ضد الدولة المصرية، قائلا: "تتاجرون بدماء مرسى، وكأنه قميص عثمان وقميص مرسى، فلماذا ترددون كلمة السلمية، عليكم بالجهاد، والمقصود بالجهاد الموجود بالقرآن هو رفع السلام، وعلى الإخوان أن يقتصوا وأن يعيدوا حساباتهم وأن يتخلوا على قنواتهم" زاعما أن رفع السلام فى وجه الدولة المصرية واجب".