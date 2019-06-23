شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تؤجل اجتماعيها بشأن تأشيرة العمرة الإلكترونية لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، تأجيل اجتماعيها المقرر عقدهما اليوم الأحد لاستكمال مناقشة قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة "إلكترونيًا" وما اتخذته وزارة السياحة من إجراءات في هذا الشأن، والوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية، ومدى استفادة المواطنين منه.
وكذلك قررت تأجيل اجتماعها لاستكمال مناقشة قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة "إلكترونيًا" وما اتخذته وزارة السياحة من إجراءات في هذا الشأن، والوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية، ومدى استفادة المواطنين منه.
ولم تذكر اللجنة موعدا محددا لعقد تلك الاجتماعات، كما هو موضح فى البيان الصادر عن اللجنة.
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