تشهد المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها مصر توافد العديد من النجوم السابقين للمنتخب الوطني بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي ل “الأسود”.
ويتابع مباراة المنتخب أمام ناميبيا كل من النجم السابق محمد التيمومي، النيبت وبودربالة، فضلا عن العديد من الأعضاء الجامعيين، الذين حلوا بمصر لمتابعة مباريات “الأسود”.
وبخصوص الجماهير المغربية، التي حلت بالملعب، فتقدر بقرابة ثلاثة آلاف مشجع، تحملوا عناء السفر ومشاق التنقل لمؤازرة المنتخب في نهائيات يتمناها المغاربة بوابة العودة إلى سكة التتويج باللقب القاري، الذي طال انتظاره.
كانت هذه تفاصيل خبر التيمومي والنيبت وبودربالة و3 آلاف مشجع يساندون “الأسود” في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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