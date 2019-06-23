التيمومي والنيبت وبودربالة و3 آلاف مشجع يساندون “الأسود” في مصر

تشهد المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها مصر توافد العديد من النجوم السابقين للمنتخب الوطني بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي ل “الأسود”.

ويتابع مباراة المنتخب أمام ناميبيا كل من النجم السابق محمد التيمومي، النيبت وبودربالة، فضلا عن العديد من الأعضاء الجامعيين، الذين حلوا بمصر لمتابعة مباريات “الأسود”.

وبخصوص الجماهير المغربية، التي حلت بالملعب، فتقدر بقرابة ثلاثة آلاف مشجع، تحملوا عناء السفر ومشاق التنقل لمؤازرة المنتخب في نهائيات يتمناها المغاربة بوابة العودة إلى سكة التتويج باللقب القاري، الذي طال انتظاره.