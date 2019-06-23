بأداء متواضع.. المنتخب ينهي الشوط الأول متعادلا مع ناميبيا

فشل المنتخب المغربي لكرة القدم، من إنهاء الشوط الأول منتصرا على ناميبيا، واكتفى بالتعادل بدون أهداف، في المباراة التي تجمع بيهما حاليا بملعب “السلام”، برسم أولى مباريات المجموعة الرابعة من كأس إفريقيا للأمم.

وكما كان متوقعا، دخل المنتخب المغربي مسيطرا على الكرة، لكنه لم يخلق فرص خطيرة تهدد مرمى المنتخب الناميبي.

وفي الدقيقة السابعة، خلق نبيل درار، أول فرصة للمنتخب الوطني، أقلقت راحة الحارس الناميبي، من تسديدة من مسافة بعيدة، غير أنها جانبت المرمى.

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المنتخب الناميبي، ركن إلى الخلف، واعتمد على الكرات المضادة، فخلق بعض الفرص، لكنها لم تشكل أية خطورة على مرمى الحارس، ياسين بونو.

ولم يظهر الأسود، بالمستوى الذي كان ينتظره الجميع، إذ تباعدت الخطوط، وغاب الانسجام، فغابت فرص التسجيل الحقيقية، بل كاد المنتخب المنافس أن يفاجئ الجميع في آخر دقيقة بفرصة خطيرة، وجدت إبعادا من بنعطية.

لينتهي الشوط الأول، كما بدأ، بدون أهداف.