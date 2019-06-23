للراغبين في نيل الباكالوريا.. هذه نصيحة ياسين صاحب أعلى معدل وطنيا

عبر ياسين هباز، الطالب الحاصل على أعلى معدل باكالوريا لهذه السنة، عن فرحته بنجاحه المتميز.

وقال ياسين، في حديثه مع “اليوم24″، إنه بعد نيله شهادة الباكالوريا، يطمح إلى الولوج إلى الأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

ووجه الشاب، الذي ينتمي إلى مدينة سلا، نصيحته إلى التلاميذ، الذين يطمحون إلى التفوق في الباكالوريا، أن يثابروا طوال السنة من أجل نيل شهادة الباكالوريا، وذلك بهدف إسعاد آبائهم.

وعن سر نجاحه، أكد ياسين أنه “يتمثل في عدم مراكمة الدروس”، مخاطبا التلاميذ: “متخليوش الدروس حتا يقرب الامتحان”.

وتابع ياسين حديثه، وقال: “إضافة إلى المجهود، الذي يبذله التلاميذ، طوال العام، لا يجب أن ينسوا الدعاء، والتقرب إلى الله، بهدف تسيير أمورهم”.

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وبدوره، أفاد والد ياسين هباز أنه كان يتوقع أن يحصل ابنه على أعلى معدل لهذه السنة.

وأضاف والد ياسين هباز، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه كان يراقب، ويتابع دراسة ابنه بداية السنة، لهذا لم يفاجأ في حصوله على أعلى معدل لهذه السنة.

وأفاد المتحدث ذاته أنه يشتغل مهندسا رئيسا في وزارة الداخلية، رفقة زوجته التي تشتغل هي الأخرى في الميدان نفسه.

يذكر أن ياسين هباز حصل على معدل 19,40 من 20، وذلك بمسلك العلوم الرياضية –ب- خيار فرنسية، وذلك بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لجهة الرباط – سلا – القنيطرة.