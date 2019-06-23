رشحت الجماهير المصرية منتخب “الأسود” لتجاوز عقبة منافسه الناميبي، في أول ظهور له في منافسات كأس إفريقيا للأمم، التي تحتضنها مصر.
وشدد العديد من سكان القاهرة، في تصريحات متفرقة لـ”اليوم 24″، على قدرة المنتخب على التغلب على منافسه الناميبي بحكم قيمته القارية، وتمرسه على المستوى الإفريقي.
وقال أنصار المنتخب المصري إن التنوع والتكامل، اللذين يزخر بهما المنتخب، الذي يجمع بين لاعبين مميزين راكموا خبرة وتجارب مهمة، وآخرين واعدين، من شأنهما مساعدة المنتخب على الظفر بالنقاط الكاملة للمواجهة.
وأبرز المتحدثون أنفسهم أن الخبرة القارية لربان سفينة “الأسود” من شأنها، بدورها، تسهيل مهمة اللاعبين في هذه المباراة المهمة قياسا مع التجارب، التي راكمها مع مجموعة من المنتخبات، وكذا الانجازات، التي حققها بالظفر باللقب القاري في مناسبتين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجماهير المصرية لـ”اليوم24″: “الأسود” مرشحون لتجاوز عقبة ناميبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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