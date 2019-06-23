مراكش.. أربعيني حاول قتل والده بحجر بناء بحجة أنه بخيل

ألقت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي تامنصورت، نواحي مراكش، منتصف ليلة السبت/ الأحد، القبض على شخص أربعيني، حاول قتل والده.

وحسب مصادر محلية، فإن المتهم حاول قتل والده، بعدما توجه إلى منزله، ليلا، وحاول الإجهاز عليه، إذ هوى عليه بحجر بناء، قبل أن يوجه إليه ضربة بقارورة زجاجية، ليسقط مضرجا في دمائه.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم حديث الزواج، وقد برر فعلته بدعوى أن والده الميسور بخيل، ولم يساعده في زفافه، بالإضافة إلى أن يمتنع عن تقديم الدعم المادي له.

وحاول الابن الهرب من مكان جريمته، إلا أن التحرك السريع للدرك الملكي مكن من اعتقاله داخل سيارة أجرة، قبل مغادرة المدينة، في حين لايزال الأب يرقد بين الحياة والموت في قسم الإنعاش في المستشفى المحلي في مراكش.