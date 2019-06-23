منذ بداية العام.. أنطاليا تستقبل سياحًا ضعفي عدد سكانها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استقطبت ولاية أنطاليا، المطلة على البحر المتوسط جنوبي تركيا، 4 ملايين و943 ألف و637 سائحا، من 180 دولة، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى 22 حزيران/ يونيو الحالي.

وأفادت بيانات مديرية الثقافة والسياحة في أنطاليا، أنه جاء إلى أنطاليا مليون و643 ألف سائح أجنبي، عبر الجو فقط، خلال حزيران الحالي.

ويحتل مواطنو روسيا المرتبة الأولى في قائمة الوافدين إلى أنطاليا، يتلوهم السياح الألمان في المركز الثاني.

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وبيّنت المعطيات أن أنطاليا استقبلت 14 مليون سائح أجنبي في 2018.

كما وتستعد أنطاليا البالغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، لتحطيم هذا الرقم القياسي، العام الحالي.

وحافظت أنطاليا، على مركزها الأول عالميا في عدد شواطئ الراية الزرقاء، وهي أفضل الشواطئ في العالم، حيث بلغت 202 من أصل 463 شاطئا في تركيا، بحسب تصنيف الهيئة الدولية لشواطئ الراية الزرقاء لعام 2019.