البرازيل يُقدّم خدمة للأرجنتين... وفرصة أخيرة لـ"راقصي التانغو"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّم منتخب البرازيل خدمة كبيرة للمنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أميركا، إذ منح البرازيل زملاء ليونيل ميسي، فرصة التأهل مباشرة إلى الدور الثاني، في حالة الفوز اليوم على قطر، دون انتظار نتائج المجموعة الثالثة، وفقا لشبكة "tyc sports" الأرجنتينية.

وبما أن البرازيل قد فاز على بيرو، أمس السبت، بنتيجة 5-0، فقد تراجعت حظوظ المنتخب البيروفي في التأهل كأفضل الحاصلين على المركز الثالث، بعد أن أصبح الفارق بين الأهداف المسجلة والمستقبلة لديه (-3)، أما منتخب الأرجنتين إذا حقق الفوز اليوم بأي نتيجة على قطر فسيصل إلى النقطة الرابعة بالتساوي مع بيرو، ولكن راقصي التانجو سيتفوقون في فارق الأهداف الذي يبلغ حاليًا (-2).

الفرصة الأخيرة

ويستضيف ملعب أرينا دي غريميو، اليوم الأحد، المباراة التي تجمع بين منتخبي قطر والأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكوبا أميركا 2019، وتُعدّ المباراة فرصة أخيرة أمام الأرجنتين ليُنقذ نفسه من الأداء الكارثي الذي ظهر عليه لاعبوه خلال البطولة، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.

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وتلقّى منتخب "راقصي التانغو" هزيمة قاسية في بداية مشواره في كوبا أميركا هذا العام، بسقوط أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتعادل في الجولة الثانية أمام باراغواي، ويحتل زملاء ليونيل ميسي المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية التي احتلت كولومبيا صدارتها، بينما يأتي منتخب باراغواي في وصافة المجموعة.

وخسر العنابي ثاني مبارياته في البطولة بهدف دون رد على يد المنتخب الكولومبي، في ثاني جولات دور المجموعات، ويمتلك الفريق نقطة واحدة من تعادل أمام منتخب باراغواي في الجولة الأولى، وسيدخل منتخب قطر هذا اللقاء على أمل تفجير مفاجأة قوية وتحقيق الفوز ليبقى على آماله في الوصول للدور المقبل.

وينافس المنتخب القطري في مجموعة صعبة تضم كلًا من الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي.