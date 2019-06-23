"تايمز": مأدبة غداء ساركوزي محور فساد مونديال قطر

يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي تحقيقات على خلفية تهم "فساد" و"استغلال نفوذ" وجهت إليه تشمل دوره في الضغط على مسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل منح تنظيم مونديال 2022 إلى قطر.



وفي تقرير نشرته "صنداي تايمز" البريطانية، قالت إن ساركوزي يأتي في محور الكشف المثير للفضول حول دوره في منح كأس العالم لكرة القدم 2022 إلى قطر، عقب إلقاء القبض على ميشيل بلاتيني، لاعب كرة القدم الفرنسي السابق الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن بلاتيني يواجه اتهامات بحضور غداء استضافه ساركوزي في الإليزيه في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 - قبل 9 أيام فقط من منح قطر الجائزة- حضرها العديد من القطريين بمن فيهم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد آنذاك.

وذكرت أن لاعب كرة القدم السابق كان آنذاك عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وكان يميل نحو دعم ملف أمريكا لتنظيم مونديال 2022.

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ووفقا للصحيفة، يسعى المحققون إلى التحقق مما إذا كان بلاتيني تلقى رشوة في مقابل تحويل ميله باتجاه قطر بعد الغداء.

ولفتت الصحيفة إلى أن ساركوزي أقام علاقات وثيقة مع القطريين أثناء توليه منصبه، وبعد مغادرة الإليزيه.

وأشارت تقارير إلى أنه يخطط لإطلاق صندوق أسهم خاصة تدعمه الإمارة قبل الشروع في عودة سياسية فاشلة، ويمكن أن يواجه الرئيس السابق أيضا محاكمة منفصلة بشأن مسألة أخرى، تتضمن التمويل غير القانوني المزعوم لحملته الفاشلة لإعادة انتخابه في عام 2012.

وكانت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية كشفت عن مأدبة الغداء الفاخرة الشهيرة بقصر الإليزيه في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، التي جمعت بين ساركوزي وبلاتيني وأمير قطر تميم بن حمد.

وأبرم خلالها اتفاقا منح قطر تنظيم نهائيات كأس العالم، وشراء نادي باريس سان جيرمان والحصول على حق البث الحصري للمباريات لصالح مجموعة "بي.إن.سبورتس"، وكل ذلك بالتنسيق مع ناصر الخليفي.

وأضافت الصحيفة أن ذلك اللقاء أسفر عن وفاء قطر بجميع تعهداتها المالية، بوساطة ساركوزي، مقابل أن يصوت بلاتيني لصالح قطر بدلاً من الولايات المتحدة لحصولها على تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022".