ترامب يكذب إيران: لم أبعث برسالة تحذير من هجوم

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رويترزالأحد 2019/6/23 07:08 مساء بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه لم يبعث برسالة إلى إيران لتحذيرها من هجوم أمريكي، عقب إسقاط الطائرة المسيرة.
وزعمت مصادر إيرانية من قبل أن ترامب حذر طهران من هجوم أمريكي وشيك، لكن الرئيس الأمريكي ذكر أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات.
وأكد ترامب لبرنامج "واجه الصحافة" على محطة (إن.بي.سي نيوز): "لم أبعث بهذه الرسالة"، مضيفا "لا أسعى للحرب".
وردا على سؤال عما تريده إيران، قال ترامب: "أعتقد أنهم يريدون التفاوض، أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة، والصفقة معي نووية.. لن يكون بوسعهم امتلاك سلاح نووي، ولا أعتقد أنهم يحبذون الوضع الذي هم فيه حاليا، اقتصادهم متعثر تماما".
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