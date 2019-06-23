- 1/2
- 2/2
محمد أحمدالأحد 2019/6/23 07:04 مساء بتوقيت أبوظبي
قوات من الجيش الوطني اليمني في معارك صعدة
قتل 11 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، بينهم قيادي ميداني، في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش اليمني بمدينة تعز جنوب غربي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع المليشيا في الجبهات الشرقية والشمالية، ما أدى إلى مصرع 11 من عناصر المليشيات بينهم القائد الميداني المدعو "أبوقصي".
وأضاف المصدر أن العشرات أصيبوا بقصف مدفعي عنيف للجيش، استهدف الخطوط الدفاعية والأمامية للمليشيا الحوثية.
كما نجح الجيش الوطني في تفكيك شبكات ألغام وتدمير دبابة في حي سوفتيل ومدرعة في جولة القصر شرقي المدينة، حسب المصدر.
والسبت الماضي، اندلعت معارك عنيفة في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، مع تقدم قوات الجيش في محيط معسكر الأمن المركزي الخاضع للانقلابيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 حوثيا بينهم قيادي في معارك بتعز اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.