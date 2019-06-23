مقتل 11 حوثيا بينهم قيادي في معارك بتعز اليمنية

قوات من الجيش الوطني اليمني في معارك صعدة

الأحد 2019/6/23 07:04 مساء بتوقيت أبوظبي

قتل 11 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، بينهم قيادي ميداني، في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش اليمني بمدينة تعز جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع المليشيا في الجبهات الشرقية والشمالية، ما أدى إلى مصرع 11 من عناصر المليشيات بينهم القائد الميداني المدعو "أبوقصي".

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وأضاف المصدر أن العشرات أصيبوا بقصف مدفعي عنيف للجيش، استهدف الخطوط الدفاعية والأمامية للمليشيا الحوثية.



كما نجح الجيش الوطني في تفكيك شبكات ألغام وتدمير دبابة في حي سوفتيل ومدرعة في جولة القصر شرقي المدينة، حسب المصدر.

والسبت الماضي، اندلعت معارك عنيفة في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، مع تقدم قوات الجيش في محيط معسكر الأمن المركزي الخاضع للانقلابيين.