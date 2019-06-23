إغلاق صناديق الاقتراع ببلدية إسطنبول.. وبدء الفزر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة رويترز الأحد 2019/6/23 07:03 مساء بتوقيت أبوظبي الأحد 2019/6/23 07:03 مساء بتوقيت أبوظبي أنصار لمرشح المعارضة إمام أوغلو

أغلقت صناديق الاقتراع في إعادة انتخابات بلدية إسطنبول التركية، الأحد، وبدأت عملية فرز الأصوات.

ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واختبار لديمقراطية تركيا التي تمر بحالة من الضعف. Advertisements

ومن المتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال الساعات القليلة المقبلة في أكبر مدينة تركية.

وفي الانتخابات الأولى التي جرت مارس/آذار وألغيت نتائجها لاحقا، فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم.



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