فيديوجراف.. الأسد زياش أمل المغرب في تحقيق مجد غائب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحمل المغربي حكيم زياش، جناح أياكس أمستردام الهولندي، آمال منتخب بلاده خلال بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر حاليا.
ويسعى المنتخب المغربي لتحقيق اللقب الغائب عنه منذ عام 1976، وهو العام الذي شهد التتويج الوحيد في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
"العين الرياضية" تلقي الضوء على زياش الذي يعد النجم الأول للمغرب وأحد أبرز نجوم البطولة.
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