فيديوجراف.. ماني يتطلع لنسيان "أسود التيرانجا" لصيد كأس أمم أفريقيا‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعول الجماهير السنغالية على ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، لقنص لقب كأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخ "أسود التيرانجا"، بعد محاولات بائسة دامت لسنوات.

اللاعب الدولي السنغالي أعرب مؤخرا عن عدم حبه للقب "أسود التيرانجا"، الذي يعني الأسود الأليفة، لرغبته في تحويل منتخب بلاده لوحش مفترس في البطولة الأفريقية.

وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي طموحات ماني وجماهير السنغال في البطولة التي تستضيفها الأراضي المصرية.