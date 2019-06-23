انت الان تتابع إيران تقول إن حادثة سابقة مع "طائرة تجسس مسيّرة" وقعت في مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خارطة على "تويتر" الأحد تظهر دخول "طائرة تجسس مسيّرة" أميركية مجال بلاده الجوي أواخر أيار/مايو.
وقال إن طائرة الاستطلاع الأميركية من طراز "إم كيو9" ودخلت المجال الجوي الإيراني بتاريخ 26 أيار/مايو رغم توجيه تحذيرات عدة لها.
وتفيد الخارطة بحركة الطائرة في ذلك اليوم، بين الساعة 19:12 وتسع ثوان والساعة 22:52 وسبع ثوان.
ودخلت الطائرة المجال الجوي الإيراني، بحسب الخارطة، قبالة منطقة عسالويه حيث مرفأ على ضفاف الخليج، عند الساعة 20:29 قبل أن تغادر بين 21:03 و21:29 بعدما تلقت تحذيراً إيرانياً في حدود الساعة 20:30.
كما تشير الخارطة إلى أنّ الطائرة تلقت "تحذيرين" آخرين بين 21:31 و21:33 بينما كانت تقترب من جديد من الحدود الإيرانية.
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