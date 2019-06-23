إيران تقول إن حادثة سابقة مع "طائرة تجسس مسيّرة" وقعت في مايو

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طائرة استطلاع أميركية من طراز "إم كيو9"

نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خارطة على "تويتر" الأحد تظهر دخول "طائرة تجسس مسيّرة" أميركية مجال بلاده الجوي أواخر أيار/مايو.

وقال إن طائرة الاستطلاع الأميركية من طراز "إم كيو9" ودخلت المجال الجوي الإيراني بتاريخ 26 أيار/مايو رغم توجيه تحذيرات عدة لها.

وتفيد الخارطة بحركة الطائرة في ذلك اليوم، بين الساعة 19:12 وتسع ثوان والساعة 22:52 وسبع ثوان.

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ودخلت الطائرة المجال الجوي الإيراني، بحسب الخارطة، قبالة منطقة عسالويه حيث مرفأ على ضفاف الخليج، عند الساعة 20:29 قبل أن تغادر بين 21:03 و21:29 بعدما تلقت تحذيراً إيرانياً في حدود الساعة 20:30.

كما تشير الخارطة إلى أنّ الطائرة تلقت "تحذيرين" آخرين بين 21:31 و21:33 بينما كانت تقترب من جديد من الحدود الإيرانية.