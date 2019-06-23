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المبعوث الأميركي للملف الإيراني: أذرع إيران في المنطقة تمثل تهديدا كبيرا

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال  المبعوث الأمريكي للملف الإيراني برايان هوك، إن أذرع إيران في المنطقة تمثل تهديدا كبيرا، لافتا إلى أنه مطلوب تعاون دولي للحد من من هذه التهديدات.

وأضاف في تصريحات اليوم: عملنا مؤخرا في مجلس الأمن بشكل جيد بشأن إيران، مؤكدًا أن القوات الأميركية في الكويت تسهم في تعزيز أمن المنطقة.

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