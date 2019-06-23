الان تتابع ترامب: لم أبعث برسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمحطة (إن.بي.سي نيوز)، اليوم الأحد، إنه لم يبعث برسالة إلى طهران ليحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقا.
وقالت مصادر إيرانية لـ”رويترز”، إن ترامب حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أمريكي وشيك لكن ترامب ذكر أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات.
وقال ترامب لبرنامج “واجه الصحافة” على (إن.بي.سي) “لم أبعث بهذه الرسالة”.
وأضاف: “لا أسعى للحرب”.
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