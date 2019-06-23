ترامب: لم أبعث برسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمحطة (إن.بي.سي نيوز)، اليوم الأحد، إنه لم يبعث برسالة إلى طهران ليحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقا.

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وقالت مصادر إيرانية لـ”رويترز”، إن ترامب حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أمريكي وشيك لكن ترامب ذكر أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات.

وقال ترامب لبرنامج “واجه الصحافة” على (إن.بي.سي) “لم أبعث بهذه الرسالة”.

وأضاف: “لا أسعى للحرب”.