تعرف على الدول التي منعت الخارجية الإماراتية مواطنيها من السفر إليها

وضعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الأماراتية قائمة بأسماء الدول الممنوع من السفر إليها مع بدء فصل الصيف وإقتراب موسم الإجازات، وذلك لأسباب سياسية وامنية وأخرى صحية .

وبحسب موقع 24 الإماراتي، فإن الوزارة طالبت المواطنين بالامتناع عن السفر إلى 3 دول هذا العام، لدواعي أمنية وسياسية، في حين حذرت من السفر لمجموعة أخرى من الدول، آخرها سريلانكا في أبريل (نيسان) الماضي.

ومنعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، مواطني الدولة من السفر إلى لبنان منذ فبراير (شباط) 2016، ومنطقة قراباغ الجبلية منذ أغسطس (آب) 2016، وقطر منذ يونيو (حزيران) 2017، وذلك لأسباب سياسية وأمنية، وحفاظاً على سلامة المواطنين ولتفادي التعرض إلى خطر ممكن أو متوقع فيها، بحسب الموقع الرسمي للوزارة.

ووضعت الوزارة 13 دولة على جدول التحذير من السفر إليها، يضم ليبيا منذ 2012، والعراق منذ 2013، والنيجير، وشمال نيجيريا، وسوريا، وكراتشي في باكستان، وأوكرانيا ما عدا كييف، والصومال، وأفغانستان، وجنوب السودان، واليمن، منذ 2014، وآخرها سريلانكا في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية فيها.

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وحذرت من السفر إلى الكونغو الديمقراطية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016 بسبب الأوضاع الأمنية وانتشار وباء إيبولا، ومدغشقر منذ نوفمبر(تشرين الثاني) 2017 بسبب انتشار وباء الطاعون.

ومن جهة أخرى حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين من الصيد في 8 دول، هي السودان، وعُمان والأردن، والجزائر، والعراق، وليبيا، وموريتانيا، وتايلند.

وحثت الوزارة المواطنين الموجودين خارج الدولة على التسجيل في خدمة "تواجدي"، لضمان الاتصال بهم، ومعرفة أماكنهم للتواصل معهم وتوفير احتياجاتهم، داعيةً إلى التقيد بالقوانين الصادرة عن الدول المتواجدين فيها وتعليمات وإرشادات السفارة والقنصلية الموزعة حول العالم.