الآلاف يتظاهرون في الرباط ضد "صفقة القرن"

تظاهر آلاف الأشخاص في الرباط، الأحد، للتعبير عن رفضهم لخطة السلام الأمريكية لفلسطين أو ما يعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن" التي سيجري تقديمها هذا الأسبوع في العاصمة البحرينية، المنامة وأثارت حتى الآن الكثير من التحفظات في العالم العربي.

وخرجت المظاهرات التي دعت إليها مجموعة من التنظيمات المغربية وجمعت إسلاميين ويساريين على السواء، في شوارع الرباط حيث ردد المشاركون هتافات ضد خطة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وعلى الرغم من مشاركة الآلاف بهذه المظاهرة، تظل أقل عدداً من احتجاجات أخرى خرجت للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ولم يعقب ملك المغرب محمد السادس ولا الحكومة على الخطة الأمريكية التي كشفت الولايات المتحدة عن خطوطها الرئيسية السبت في واشنطن، واكتفيا بالتأكيد على أنهما لا يعرفان محتواها.

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وردد المتظاهرون أيضاً هتافات ضد رؤوساء الولايات المتحدة وإسرائيل لكنهم لم يذكروا تلميحاً واحداً ضد ملك المغرب أو الحكومة.

يشار إلى أن البيت الأبيض، أعلن السبت، في بيان عن تشكيل الوفد الأمريكي المشارك في المؤتمر المقرر إقامته هذا الأسبوع في المنامة، حيث يُنتظر أن تعرض الولايات المتحدة رسمياً خطتها للسلام في الشرق الأوسط.

وكشفت الولايات المتحدة عن تفاصيل حول الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام في الشرق الأوسط، والتي تتضمن تأمين استثمارات بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار لصالح الشعب الفلسطيني، ودفع اقتصادات مصر، وإسرائيل، والأردن، ولبنان.

وتنص المبادرة الأمريكية، التي يطلق عليها "السلام من أجل الازدهار"، على تخصيص هذه الموارد خلال الأعوام العشرة المقبلة عبر مبادرات موجهة للاقتصاد والأفراد والحكومة، وفقاً لما جاء في وثيقة نشرها البيت الأبيض.