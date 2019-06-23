إيران تهدد أوروبا بتقليص التزامها بالاتفاق النووي

نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، عن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية کمال خرازي، أن "إيران قد تقلص بشكل أكبر التزامها بالاتفاق النووي قريباً ما لم توفر لها الدول الأوروبية الحماية من العقوبات الأمريكية، عبر آلية للتجارة".

وقالت إيران في مايو(أيار) الماضيإنها ستقلل من التزامها ببنود الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية في 2015 احتجاجاً على قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه من جانب واحد، وإعادة فرض العقوبات على طهران.

ونقلت الوكالة عن خرازي قوله: "إذا لم يتخذ الأوروبيون إجراءات خلال مهلة الستين يوماً، فسنتخذ خطوات جديدة، ستكون خطوات إيجابية، إذا وفروا موارد لانستكس،آلية التجارة الأوروبية، لجعل التجارة ممكنة".