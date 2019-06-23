المبعوث الأمريكي للملف الإيراني: أذرع إيران في المنطقة تمثل تهديدا كبيرا

قال المبعوث الأميركي للملف الإيراني، برينان هوك، إن المطلوب هو تعاون دولي للحد من تهديدات إيران.

وأضاف هوك، اليوم الأحد، حزيران 23، 2019، أن أذرع إيران في المنطقة تمثل تهديدا كبيرا.

وتابع المسئول الأمريكي: عملنا مؤخرا في مجلس الأمن بشكل جيد بشأن إيران.

ولفت إلى أن القوات الأميركية في الكويت تسهم في تعزيز أمن المنطقة.

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وأشار إلى أن تعزيز الأمن من أهم أولويات التعاون بين أميركا والكويت.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى نزاع مسلح مع إيران.

وتشهد العلاقة بين واشنطن وطهران توترا متصاعدا بعد عقوبات اقتصادية وتصعيد عسكري إيراني.