ديباجي: قناة الجريرة تدعم إرهاب وتنشر الفوضى

قال المحلل السياسي السعودي، فهد ديبباجي، إنه لم يعد أحد يستغرب دفاع الجزيرة عن إيران وأذنابها مثل الحوثي في اليمن، وحزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، لافتًا إلى أن دفاع الجزيرة عن إيران واتهام المتظاهرين بالتخريب وسكوت دعاة الثورات كالقرضاوي وقطيع الإخوان عن نظام الملالي يؤكد أنهم مجموعة خونة في صف واحد ومشروع واحد .

وأوضح "ديباجي" في تصريح خاص أن دفاع قطر وقنواتها و الإخوان المسلمين عن إيران يؤكد أنهم الوجه الآخر لمشروع واحد.

وأشار المحلل السياسي السعودي، إلى أن قناة الجزيرة سقطت سقوط مخزي، مؤكدًا أنها قناة ليس لديها لامهنية ولا مصداقية وتعتمد على الكذب والافتراء والشائعات، حيث كانت تتظاهر بالرأي والرأي الآخر، ولكن دفاعها وتخندقها مع إيران أكد أنها الرأي الواحد والهدف الواحد .

وأشار "ديباجي" إلى أنه ‏عندما وقفت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها بحزم لإنهاء هذا السرطان الإيراني الخبيث وقفت قطر وقناة الجزيرة مع إيران ضد محيطهما العربي.

وأكد أن ‏قناة الجريرة هي تمثيل حقيقي لسياسة قطر الداعمة للإرهاب والثورات والفوضى واللَّعبِ على المتناقضات وهي مرآة حقيقية قطر أينما تجد قطر تجد الجزيرة .