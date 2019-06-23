الحربي: الاستعداد للانتخابات يضفي غموض على مستقبل التصعيد الأمريكي الإيراني

قال الدكتور محمد الحربي المحلل السياسي السعودي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد نفسه في وضع مرتبك جراء ممارسته لسياسة الضغط القصوى ومساراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية وأتبعها بعقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيرانية والذي كان أحد المتنفسات للالتفاف على حزمة العقوبات السابقة (تصفير النفط)، الإ أنه لم يتوقع مجريات الأحداث ورد فعل النظام الإيراني ذو الحكم الثيوقراط والممثل بالسلطة المطلقة للمرشد الأعلى علي خامنئي.

وأوضح "الحربي" في تصريح خاص أن ضرب طائرة أمريكية يقدر ثمنها ١٥٠ مليون دولار جهلت المشهد الجيوسياسي ينقلب رأسا على عقب، خاصة بعد بدأ الحملات الانتخابية التي ستبلغ ذروتها في نوفمبر القادم لذاك فإن الوضع في حالة غموض وهناك عدم وضوح للرؤية لردود الافعال المحتملة.

ولفت المحلل السياسي السعودي، إلى أن ترامب لم يكن يتوقع أنه يواجه خصمًا دأب على سياسة اللعب على الوقت والمتناقضات، فالجميع يترقب كيف سيكون سيناريو الحملة العسكرية على إيران إنه السلاح الحاسم للجيش الأمريكي (الضربات الاستباقية pre-emptive strikes) (الردع والإحباط).

وأكد أن إيران وصلت مرحلة الركود والانكماش بعدما وصل الاقتصاد الإيراني إلى مرحلة الركود والانكماش (6% هذا العام)، والتضخم إلى 50% متراجعا خلف الاقتصاد الفنزويلي والزيمبابويي. وهي الدولة التي تملك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، ورابع احتياطي عالمي من النفط الخام.