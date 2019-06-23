ترامب: لم أبعث رسالة إلى إيران لتحذيرها من الهجوم

نفى الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، اليوم الأحد، حزيران 23، 2019، أن يكون قد بعث برسالة إلى إيران لتحذيرها من الهجوم.

وأضاف ترمب في مقابلة مع "إن.بي.سي": أعتقد أن إيران تريد التفاوض والتوصل لاتفاق.

وفي موضوع آخر، أكد ترمب أن قضية خاشقجي خضعت لتحقيق مكثف بالفعل.

ولفت إلى أنه لم يناقش القضية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصاله الأخير به.

وازدادت حدة التوتر العسكري بين أمريكا وإيران بعد إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية فوق بحر عمان.