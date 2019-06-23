النعيمي: القوى الدولية تتجاهل قطر لأنها امتداد للنفوذ الإيراني ولا سيادة لها

قال رئيس تحرير بوابة "العين الإخبارية"، علي النعيمي، إن الامارات تمثل صوت العقل و الحكمة و لها مصداقية و تقدير لدى قادة العالم أما قطر فلا مكان لها إلا عند قادة إيران و تركيا و زعماء الجماعات الإرهابية لأنها تمثل جزءا من نفوذهم و دور محدود في تمويل اجنداتهم.

وتابع، عبر حسابه على موقع تويتر: و لأن قطر تعتبر امتدادا للنفوذ الايراني فقد تم تجاهلها من القوى الدولية في الأزمة الحالية لأنها فقدت سيادتها و قرارها الوطني لمصلحة ايران.

وأضاف النعيمي: تعيش قطر أزمتها بصراع مع ذاتها نتيجة ضياع بوصلة هويتها بسبب تسلط الاسرائيلي عزمي بشارة و الاخونجية على قراراتها السياسية و الأمنية، و لذلك تفتعل المعارك السياسية و يصيح مرتزقتها لشغل أنظار الشعب القطري و جلب انتباه العالم اليهم و بالذات من خلال الإساءة للآخرين.