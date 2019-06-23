قال رئيس تحرير بوابة "العين الإخبارية"، علي النعيمي، إن الامارات تمثل صوت العقل و الحكمة و لها مصداقية و تقدير لدى قادة العالم أما قطر فلا مكان لها إلا عند قادة إيران و تركيا و زعماء الجماعات الإرهابية لأنها تمثل جزءا من نفوذهم و دور محدود في تمويل اجنداتهم.
وتابع، عبر حسابه على موقع تويتر: و لأن قطر تعتبر امتدادا للنفوذ الايراني فقد تم تجاهلها من القوى الدولية في الأزمة الحالية لأنها فقدت سيادتها و قرارها الوطني لمصلحة ايران.
وأضاف النعيمي: تعيش قطر أزمتها بصراع مع ذاتها نتيجة ضياع بوصلة هويتها بسبب تسلط الاسرائيلي عزمي بشارة و الاخونجية على قراراتها السياسية و الأمنية، و لذلك تفتعل المعارك السياسية و يصيح مرتزقتها لشغل أنظار الشعب القطري و جلب انتباه العالم اليهم و بالذات من خلال الإساءة للآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر النعيمي: القوى الدولية تتجاهل قطر لأنها امتداد للنفوذ الإيراني ولا سيادة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.