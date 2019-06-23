بوتين: هيكل النظام السياسي الأميركي لا يسمح لترامب بتنفيذ أشياء كثيرة

أعلن الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، أن "هيكل النظام السياسي الأميركي لا يسمح للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بتنفيذ أشياء كثيرة، وعلى واشنطن أن تدرك ما إذا كانت في حاجة إلى تنمية العلاقات مع ​موسكو​ أم لا".

وأوضح بوتين لقناة "إن تي في" ردا على سؤال ما إذا كان ترامب يقوم باتخاذ القرارات بنفسه أم لا "أننا نرى أن النظام السياسي لا يسمح له بالقيام بأشياء كثيرة يود القيام بها. رغم أن الكثير يعتمد بالطبع على الإرادة السياسية".

وأبدى الرئيس الروسي ثقته في أن ترامب "بالتأكيد يتخذ القرارات".

وعن العلاقات الروسية الأميركية وما إذا كانت ​الولايات المتحدة​ في حاجة إلى تنمية العلاقات مع ​روسيا​، أشار بوتين الى أنه "لست أدري، عليهم أن يقرروا ذلك بأنفسهم، ما إذا كانوا بحاجة إلى تنمية العلاقات مع روسيا أم لا. وإذا كانت هناك حاجة للحوار، فليتفضلوا، نحن جاهزون، وإذا لم تكن هناك حاجة، فسننتظر حتى ينضجوا".

كما أعلن بوتين أن "روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لكنه لن يكون سهلا في طل القيود المفروضة من المؤسسات الحكومية الأميركية وبدء الحملة الانتخابية في البلاد".