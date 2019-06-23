بولتون: على إيران ألا تعتبر حكمة الأميركيين ضعفا

حذر مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية جون بولتون طهران من أن "تخطئ في اعتبار حكمة وعقلانية الولايات المتحدة ضعفا".
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد عقب مفاوضات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس، أوضح بولتون أنه "لم يمنح أحد إيران رخصة الصيد في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب أوقف قراره بل لم يلغه، وتحتفظ واشنطن بحقها في مهاجمة إيران ردا على الحادث".
ومن جهة أخرى، أشار الى أن ترامب يتطلع إلى مناقشة قضايا الشرق الأوسط مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة مجموعة العشرين الدولية والتي ستستضيفها مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 حزيران الحالي".
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