بولتون: على إيران ألا تعتبر حكمة الأميركيين ضعفا

حذر مستشار ​الأمن​ القومي في ​الإدارة الأميركية​ ​جون بولتون​ ​طهران​ من أن "تخطئ في اعتبار حكمة وعقلانية ​الولايات المتحدة​ ضعفا".

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد عقب مفاوضات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في ​القدس​، أوضح بولتون أنه "لم يمنح أحد ​إيران​ رخصة ​الصيد​ في ​الشرق الأوسط​"، مشيرا إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أوقف قراره بل لم يلغه، وتحتفظ ​واشنطن​ بحقها في مهاجمة إيران ردا على الحادث".

ومن جهة أخرى، أشار الى أن ترامب يتطلع إلى مناقشة قضايا الشرق الأوسط مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ أثناء قمة ​مجموعة العشرين​ الدولية والتي ستستضيفها مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 حزيران الحالي".