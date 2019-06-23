وزير اسرائيلي: مقترح كوشنر لاستحداث معبر بين الضفة وغزة غير مناسب

أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي عن "تشاؤم السلطات الإسرائيلية من إحدى أهم الأفكار في المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية".
واعتبر هنغبي في حديث لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن "مقترح جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب لاستحداث ممر بري بين الضفة الغربية وقطاع غزة غير مناسب، ما دامت "حماس" تسيطر على القطاع".
وأشار الى أنه "سيكون ذلك من المناسب بعد أن تتخلى غزة عن صفتها مملكة إرهابية متحالفة مع إيران، وذلك يعني أنه غير مناسب اليوم وفي المستقبل المنظور".
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