وزير اسرائيلي: مقترح كوشنر لاستحداث معبر بين الضفة وغزة غير مناسب

أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ​تساحي هنغبي​ عن "تشاؤم ​السلطات الإسرائيلية​ من إحدى أهم الأفكار في المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية".

واعتبر هنغبي في حديث لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن "مقترح جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس ​دونالد ترامب​ لاستحداث ممر بري بين ​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​ غير مناسب، ما دامت "حماس" تسيطر على القطاع".

وأشار الى أنه "سيكون ذلك من المناسب بعد أن تتخلى غزة عن صفتها مملكة إرهابية متحالفة مع ​إيران​، وذلك يعني أنه غير مناسب اليوم وفي ​المستقبل​ المنظور".