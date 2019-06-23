ترامب : لم أبعث برسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم ولا اسعى للحرب

كشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه "لم يبعث برسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم، مؤكدا عدم سعيه للحرب معها"، مشيراً الى "أنني اعتقد ان ايران تريد التفاوض والتوصل لاتفاق".
وفي مقابلة مع قناة "إن بي سي" الاميركية، أوضح ترامب ان "قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا خضعت لتحقيق مكثف بالفعل".
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