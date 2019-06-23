البعريني: مع قضية متطوعي الدفاع المدني حتى إقرار التثبيت

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ أن قضية متطوعي ​الدفاع المدني​ هي قضيته وأنه منذ البداية كان وما يزال داعما لها وسيستمر "حتى يتم إقرار قانون التثبيت".

واشار البعريني خلال استقباله في دارته في منطقة القموعة- ​فنيدق​ وفدا من متطوعي الدفاع المدني جاء لشكره على وقوفه مع قضيتهم، إلى أنه "في تواصل مستمر مع وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ بهذا الخصوص والأجواء ايجابية والرئيس الحريري من أكثر الداعمين لهم، وإن شاء الله سنصل الى خاتمة سعيدة في هذا الملف".