البعريني: مع قضية متطوعي الدفاع المدني حتى إقرار التثبيت

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني أن قضية متطوعي الدفاع المدني هي قضيته وأنه منذ البداية كان وما يزال داعما لها وسيستمر "حتى يتم إقرار قانون التثبيت".
واشار البعريني خلال استقباله في دارته في منطقة القموعة- فنيدق وفدا من متطوعي الدفاع المدني جاء لشكره على وقوفه مع قضيتهم، إلى أنه "في تواصل مستمر مع وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بهذا الخصوص والأجواء ايجابية والرئيس الحريري من أكثر الداعمين لهم، وإن شاء الله سنصل الى خاتمة سعيدة في هذا الملف".
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