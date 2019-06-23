الحجار لعبدالله: الحريري ما بيقلب ألف قلبة وببيع الحلفا عكل كوع

رد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​محمد الحجار​، على عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​، فقال: "عزيزي بلال الرئيس الحريري ما بفرط بحقوق حدا ولا بيقلب ألف قلبة وببيع الحلفا عكل كوع ومفرق. مشكلة دولته معكن انو عزز بيئته ما عدتو قادرين تبيعو عضهرها وتتاجرو وتبتزو باسم العلاقة معه ومعها. وخبر رفيقك ​رامي الريس​ انو عنا رئيس ​حكومة​ معبي مركزه بس ما عاد قادر يعبي جيوب تعودت عالغرف".

وكان رد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على تعليقات نواب ​اللقاء الديمقراطي​ بالقول: "واضح أنكم عارفين ساعة يلا هدنة إعلامية بعد نص ليل هجوم بعدين بتسحبوا التويت واعتذار على كل حال خلي الناس تكون الحكم ، او حتى هيدا ممنوع عندكم ، وللعلم الي عم يحاول يرمي زيت على النار معي ما بيمشي".

وكان النائب ​بلال عبد الله​ قد صرّح بان: "مشكلتنا معك دولة الرئيس للاسف،أننا نعرف ونعلم ماذا تريد وبماذا تفرط، خاصة بشئ ليس ملكك، وكيف تجاهد كل يوم لاضعاف بيئتك بحجة حماية الوطن، بينما الحقيقة في مكان اخر".