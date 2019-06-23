وهاب للحريري: يا شيخ سعد يوم عطلة وعم نتسلى خلي صدرك واسع

قال رئيس ​تيار التوحيد​ العربي ​وئام وهاب​ ردا على رئيس ​الحكومة​ سعد الحريري: "يا شيخ سعد ما حدا عبيرمي الزيت عالنار بس يوم عطلة وعمنتسلى خلي صدرك واسع".

واضاف: "إذا بنا نكون منصفين الشهيد ​رفيق الحريري​ أعطى الجبل كثيراً ووقف معنا في الأيام الصعبة وأحب بني معروف وحتى لو كان لنا مصحلة بالخلاف أقول ليس لمصلحة أحد ما يحصل ورغم خلافنا السياسي الكبير بيت الحريري ما قصروا مع الدروز يوماً منذ حرب الجبل".

وكان الحريري قد أكد بأن رمي الزيت على الناس لا يمشي معه، في تعليق على ما قاله وهاب بشان امتلاك رفيق الحريري لدواء ​وليد جنبلاط​.