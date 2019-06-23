الحريري يرد على نواب اللقاء الديمقراطي: الي عم يحاول يرمي زيت على النار معي ما بيمشي

رد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على تعليقات نواب ​اللقاء الديمقراطي​ بالقول: "واضح أنكم عارفين ساعة يلا هدنة إعلامية بعد نص ليل هجوم بعدين بتسحبوا التويت واعتذار على كل حال خلي الناس تكون الحكم ، او حتى هيدا ممنوع عندكم ، وللعلم الي عم يحاول يرمي زيت على النار معي ما بيمشي".

وكان النائب ​بلال عبد الله​ قد صرّح بان: "مشكلتنا معك دولة الرئيس للاسف،أننا نعرف ونعلم ماذا تريد وبماذا تفرط، خاصة بشئ ليس ملكك، وكيف تجاهد كل يوم لاضعاف بيئتك بحجة حماية الوطن، بينما الحقيقة في مكان اخر".