عبدالله للحريري: للاسف نعرف ماذا تريد وبماذا تفرط خاصة بشىء ليس ملكك

رد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على رئيس الحكومة سعد الحريري بالقول: "مشكلتنا معك دولة الرئيس للاسف،أننا نعرف ونعلم ماذا تريد وبماذا تفرط، خاصة بشئ ليس ملكك، وكيف تجاهد كل يوم لاضعاف بيئتك بحجة حماية الوطن، بينما الحقيقة في مكان اخر".
وكان الحريري قد علق على كلام وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي قال ان العلاقة مع تيار المستقبل ليست على ما يرام، فقال: "مش عارفين شو بدكم، لما تعرفوا خبروني".
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