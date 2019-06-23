شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور تعليقا على الموازنة الجديدة: بارقة أمل ويجب تقييم الوضع بصورة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، فى تعليقه على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، إن هناك نوع من من أنواع الأمل الحقيقى، مؤكدا على ضرورة تقييم الوضع بصورة كاملة غير منقوصة، مضيفا: "النواب كانوا يشتكون من تحقيق 54% من الهيئات الاقتصادية لخسائر، وأنا أقول أن هناك 54% مكاسب فى الموازنة، وهى زيادة معدلات النمو وانخفاض معدلات التضخم والعجز الكلى، وزيادة الاستثمارات الحكومية بالباب السادس، وكل هذا بارقة أمل".

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ووجه خير الله بعض الرسائل للحكومة، أولها، أن النمو دون تنمية يعنى أن الحكومة تغرد خارج السرب العالمى لأن التنمية تختلف عن النمو، محملا الحكومة مسئولية اتخااذ قفزة الثقة فى بند الصكوك، لافتا إلى أن العالم كله يتحرك فى موضوع الصكوك، مطالبا ببحث مصادر تمويل حكومى جديدة.

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كما انتقد عدم وضع سياسة واضحة لبرامج الحماية، قائلا "الحكومة أقرت أن ما يقرب من ثلث الشعب تحت خط الفقر، ورغم ذلك شهد مشروع الموازنة انخفاض مخصصات الرعاية الاجتماعية، ودا معناه إن الحكومة بتتشطر على الفقير".

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وتطرق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إلى قضية محو الأمية، مؤكدا أنها قضية أمن قومى، موضحا أن من 18 إلى 20 مليون مصرى لا يعرفون القراءة والكتابة، وأن الحكومة قالت إنه منذ عام 2017 وحتى الآن بلغ نمو مخصصات محو الأمية 1.3% فقط، قائلا "هناك أزمة هيكلة وتضارب شديد فى بند الأرقام، والمجلس يحتاج إلى وقفة شديدة مع هذا الأمر".

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وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، فقد أكد خير الله أن الوزن النسبى للقطاع بلغ 11.2% فقط، وأن دعم المزارعين انخفض، متساءلا "أين دعم الزراعة بصورة كاملة، يجب الوقوف مع المزارع، هناك 6 مشكلات رئيسية تواجه قطاع الزراعة منها التلوث والآفات والصرف المغطى وعدم وجود استراتيجية واضحة فى المساحة ونوع المحصول، الفلاح ليس على أولوية الحكومة بصورة كاملة".

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وكشف خير الله عدم اتفاقه مع رؤية الحكومة بشأن إنشاء المدن الصناعية الجديدة، قائلا "الحكومة لم تكتشف نفسها حتى الآن ولا يوجد ميزة تنافسية واضحة لمصر بالخارج"، كما تطرق إلى ملف البحث العلمى، موضحا أن مخصصاته داخل الحكومة بلغت 2 مليار جنيه فقط، مضيفا "كيف يحدث ذلك فى بلد تقول أنها تريد النهوض بصورة واضحة، مشكلة الحكومة فى التنفيذ، وفريق العمل تحت الحكومة يحتاج إلى تدريب حقيقى للإدارات العليا، والمالية قامت اللى عليها فى الشمول المالى والحكومة نسيت".

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كما أكد ان هناك مشكلة كبرى فى قطاع البترول وهى أن هناك 94% من الاستثمار فى هذا القطاع للقطاع الخاص، مطالبا بإنشاء شركة وطنية لتحمل هذا الأمر، قائلا "الأمم تنمو بتميز كوادرها، والحكومة أمام معايير عالمية لابد أن تواكبها، ووظيفة النواب والمجلس إفاقة الحكومة".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

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