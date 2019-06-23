شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمواصلة مناقشة الموازنة والخطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال حيث واصل المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثانى منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019 / 2020.

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ومن المنتظر أن يصوت المجلس اليوم بالموافقة على تقرير لجنة الخطة ثم يصوت على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وموازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020.

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كما يناقش المجلس فى نفس الجلسة أيضا أربعة تقارير للجان النوعية بشان اتفاقيات وتشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكتب لجنة الدفــاع والأمـن القومـى عـن قــرار رئـيس جمهــورية مصر العـربية رقم 183 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 25 / 2 / 2019.

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كما تشمل تقريرين للجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عـن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019 بالموافقة على قـرار مجلـس محـافظـى الصنـدوق الدولـى للتنمية الزراعيـة "ايفاد" رقم 203/د – 41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق.

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وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الرى والصرف، والصادر بشأنها القـرار الجمهـورى رقم 351 لسنة 2014.

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وتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27 / 10 / 2018.